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Уряд назвав причину рекордного
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Уряд назвав причину рекордного зростання української...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:33

Уряд назвав причину рекордного зростання української...

Пропонуємо до обговорення:
У той час як економіка Європи майже припинила зростання, українська - зросла на рекордні 4,6%.

Дивися повний текст Уряд назвав причину рекордного зростання української економіки.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:34

Рост экономики Украины?
Здорово!
И главное чистая правда)
priem_metalla86
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