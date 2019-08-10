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Уряд назвав причину рекордного зростання української...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:33
Пропонуємо до обговорення:
У той час як економіка Європи майже припинила зростання, українська - зросла на рекордні 4,6%.
Дивися повний текст Уряд назвав причину рекордного зростання української економіки
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:34
Рост экономики Украины?
Здорово!
И главное чистая правда)
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