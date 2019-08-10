У той час як економіка Європи майже припинила зростання, українська - зросла на рекордні 4,6%.
Дивися повний текст Уряд назвав причину рекордного зростання української економіки.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:33
Уряд назвав причину рекордного зростання української...
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Дивися повний текст Уряд назвав причину рекордного зростання української економіки.
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