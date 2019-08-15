Зростання ВВП в 4,6% у ІІ кварталі, дозволило міжнародним аналітикам говорити про економічні перспективи України.
Дивися повний текст Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:48
Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти
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Дивися повний текст Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти.
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