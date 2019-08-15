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Економіка України може досягти
рівня Польщі - експерти

Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:48

Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти

Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП в 4,6% у ІІ кварталі, дозволило міжнародним аналітикам говорити про економічні перспективи України.

Дивися повний текст Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти.
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