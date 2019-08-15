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Економіка України може досягти
рівня Польщі - експерти

Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:48

Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти

Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП в 4,6% у ІІ кварталі, дозволило міжнародним аналітикам говорити про економічні перспективи України.

Дивися повний текст Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:06

Чепуха единоразовая распродажа земли...да по бумаге покажет раст ВВП. но толку то..а догнать польшу не реально. В стране где рулит всем пару олигархических кланов и господствует их нео-феодальный режим, стране откуда массово бежит население. Один "Зеленый тариф"принятый в угоду рыжему олигарху сколько нанес ущерба. Зато с 1991 года за исключением достроенного одного блока АЭС с времен - СССР у нас не построили ни одной электростанции. А именно рост потребления электроэнергии и есть показатель роста экономики. Но когда шайки керманычей и папередныкив меняются а энергополитика не меняется и с водиться к одному - прикрути ..прикрути)). то про какой рост ВВП можно говорить?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:37

А може и НЕ досягти.

Ещё вопрос, КОГДА это может случиться?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 10:19

  Вкладчик1234 написав:А може и НЕ досягти.

Ещё вопрос, КОГДА это может случиться?


Вспомнился анекдот времен СССР когда был популярен лозунг "догоним и перегоним", советского руководителя спрашивают о впечатлениях после визита в Японию, на что тот отвечает: "Я думал что мы отстали от них на 20 лет, а теперь понял что навсегда..."
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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