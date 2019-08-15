Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти

Додано: Суб 17 сер, 2019 09:37

А може и НЕ досягти.



Ещё вопрос, КОГДА это может случиться?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин