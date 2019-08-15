Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти

Додано: Суб 17 сер, 2019 13:38

Вполне реально, все кто пишет в комменатах, что этого не будет, повторяют примерно слово в слово то, что поляки говорили в 2006-2008 годах, в 2008 Украина не сильно уступала Польше по уровню жизни, в Польше в 2008 рядовой трудяга зарабатывал 400-500 дол, в Украине в 2008 зарабатывали в основном 1500-2000 грн = 300-400 дол., разница небольшая, но мы из-за кризиса, Януковича, войны, торговой блокады РФ, только в 2019 примерно достигли уровня 2008 года, потеряли 11 лет, в то время как поляки 11 лет росли по 4-5% в год, как мы последний квартал. В Польше все те самые проблемы были, что у нас перечисляют и ничего странного не случилось, смогли же вырости за 11 лет со средней зарплаты в 500 дол дол. до более чем 1000 дол. Рынок земли правда пожалуй самые простой и действенный способ ускорить рост ВВП, раз землю можно будет продавать, пойдут инвестиции на ее покупку, потом раз она будет чья-то, а не в аренде, пойдут инвестиции в более высокомаржинальные виды сельхоз. культур, требующие большего времени на возврат инвестиций чем однолетняя пшеница или кукуруза (сады, тепцицы, кустарники), это в свою очередь повысит значительно прибыть с гектара, что в свою очередь будет толкать ВВП ещё больше вверх. Рынок земли для такой страны как Украина с нашими земельными ресурсами пожалуй самое важное!