Зростання ВВП в 4,6% у ІІ кварталі, дозволило міжнародним аналітикам говорити про економічні перспективи України.
Дивися повний текст Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти.
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 19:48
Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти.
Додано: Суб 17 сер, 2019 09:06
Чепуха единоразовая распродажа земли...да по бумаге покажет раст ВВП. но толку то..а догнать польшу не реально. В стране где рулит всем пару олигархических кланов и господствует их нео-феодальный режим, стране откуда массово бежит население. Один "Зеленый тариф"принятый в угоду рыжему олигарху сколько нанес ущерба. Зато с 1991 года за исключением достроенного одного блока АЭС с времен - СССР у нас не построили ни одной электростанции. А именно рост потребления электроэнергии и есть показатель роста экономики. Но когда шайки керманычей и папередныкив меняются а энергополитика не меняется и с водиться к одному - прикрути ..прикрути)). то про какой рост ВВП можно говорить?
Додано: Суб 17 сер, 2019 09:37
А може и НЕ досягти.
Ещё вопрос, КОГДА это может случиться?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 17 сер, 2019 10:19
Вспомнился анекдот времен СССР когда был популярен лозунг "догоним и перегоним", советского руководителя спрашивают о впечатлениях после визита в Японию, на что тот отвечает: "Я думал что мы отстали от них на 20 лет, а теперь понял что навсегда..."
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:41
Голос Америки - лживое псевдо СМИ.
Зачем публиковать дезинформацию от туда?
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:38
Вполне реально, все кто пишет в комменатах, что этого не будет, повторяют примерно слово в слово то, что поляки говорили в 2006-2008 годах, в 2008 Украина не сильно уступала Польше по уровню жизни, в Польше в 2008 рядовой трудяга зарабатывал 400-500 дол, в Украине в 2008 зарабатывали в основном 1500-2000 грн = 300-400 дол., разница небольшая, но мы из-за кризиса, Януковича, войны, торговой блокады РФ, только в 2019 примерно достигли уровня 2008 года, потеряли 11 лет, в то время как поляки 11 лет росли по 4-5% в год, как мы последний квартал. В Польше все те самые проблемы были, что у нас перечисляют и ничего странного не случилось, смогли же вырости за 11 лет со средней зарплаты в 500 дол дол. до более чем 1000 дол. Рынок земли правда пожалуй самые простой и действенный способ ускорить рост ВВП, раз землю можно будет продавать, пойдут инвестиции на ее покупку, потом раз она будет чья-то, а не в аренде, пойдут инвестиции в более высокомаржинальные виды сельхоз. культур, требующие большего времени на возврат инвестиций чем однолетняя пшеница или кукуруза (сады, тепцицы, кустарники), это в свою очередь повысит значительно прибыть с гектара, что в свою очередь будет толкать ВВП ещё больше вверх. Рынок земли для такой страны как Украина с нашими земельными ресурсами пожалуй самое важное!
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:47
Бред. Польша в ЕС с 2004 года, а 2008 год - это пик пузыря в Украине. Про рынок земли - вообще адский бред.
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:04
Я знаю, что Польша в ЕС с 2004 года, а какое это имеет отношение к тому, что украинская экономика может или не может развиваться, Турция например не в ЕС, ей тоже не помешало это вырасти в разы за последние 20 лет. А по поводу рынка земли, Вы стало быть эксперт по оценке влияния сельского хозяйства Украины на рост ВВП? Или просто ляпнули, чтобы показать свою "типо" важность? В других странах благодаря рынку земли так рост экономики и происходит, когда идет отказ от дешевой продукции в пользу дорогой, где задействовано больше инвестиций и человеческих ресурсов, сам будучи студентом работал на практиках в 4 странах "запада" в с\х, картина везде одинакова, то что у нас сейчас массовое выращивание пшеницы, кукурузы и подселнечника - прямое следствие моратория, из-за которого мы теряем миллиарды потенциальной экспортной выручки
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:18
Всякі аналогії експердів омельченків з американських країв безпідставні.
В Польщі був 1(ОДИН) олігарх. Давно згноїли.
Давно доведено, що чим більше в країні(особливо бідній) олігархів, тим бідніше населення.
Посадка Коломойського , Лагуна, Порошенка, Фірташа(привіт, землячок) і інших прискорить розвиток економіки, а не якісь ефемерні сподівання на чудо від зечувака, який поки що не спромігся ні на що справді серйозне.
Додано: Суб 17 сер, 2019 14:24
Re: Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти
Мы - это громко сказано, ну теряют 10 человек миллиарды. Хотя не видно, что бы Косюки, Бахматюки, Ахметовы (привет Харвест) жаловались на маленькие прибыли. Непонятно, чего Вы так испереживались за дополнительную прибыль 10 самых крупных олигархов Украины?
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