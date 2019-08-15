Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти

Додано: Суб 17 сер, 2019 15:18

BIGor написав: sumy4 написав: из-за которого мы теряем миллиарды потенциальной экспортной выручки из-за которого мы теряем миллиарды потенциальной экспортной выручки

Мы - это громко сказано, ну теряют 10 человек миллиарды. Хотя не видно, что бы Косюки, Бахматюки, Ахметовы (привет Харвест) жаловались на маленькие прибыли. Непонятно, чего Вы так испереживались за дополнительную прибыль 10 самых крупных олигархов Украины? Мы - это громко сказано, ну теряют 10 человек миллиарды. Хотя не видно, что бы Косюки, Бахматюки, Ахметовы (привет Харвест) жаловались на маленькие прибыли. Непонятно, чего Вы так испереживались за дополнительную прибыль 10 самых крупных олигархов Украины?

Мораторий как раз к этому и привел, что занимаются массово на экспорт с\х только десятки людей, потому, что только они способны заняться зерновыми ну или курятиной как Бахматюк и Косюк. Предположим мораторий отменяют, каждый сможет купить от 1 до скажем 1000 га земли, что для выращивания зерновых мало и не имеет особого смысла, но если скажем на 50 га заняться выращиванием: винограда, орехов, роз, морковки или перца в теплицах, для этого нужно инвестировать на долгий срок, а поэтому быть собственником земли, а не аредовать. Для примера в 2011-2012 я работал в Австралии на выращивании морковки, ферма имела все 800 га земли в пустыне, работало там около 90 человек, но с такой малой площади и с таким количеством людей в неделю отправлялось готовой запакованной морковки на продажу около 700 тонн, в среднем 1 дол\кг = 700000 дол. в недели или около 3 млн в месяц = 36 млн в год, половину продукции шла на экспорт в более 30 стран, вот и посчитайте сколько экспортной выручки или ВВП создавал 1 человек на этой ферме, цифры несопоставимые с пшеницей выращенной на тех же 800 га. У нас для примера в Херсонской области можно выращивать ту же морковку не хуже чем в Австралии, но для этого нужно чтобы земля была в собственности и вложить деньги. После снятия моратория пройдет 10 лет и экспортом с\х продукции будут заниматься не 10 человек образно как сейчас, а тысячи, которые станут зарабатывать дополнительные экспортные миллиарды и создадут минимум сотни тысяч новых рабочих мест