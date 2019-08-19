Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти

Додано: Суб 17 сер, 2019 23:59

Живу в польше. Успешно вписался с бизнесом в местный рынок, т.е что-то понимаю. Здесь коррупционная составляющая присутствует, но очень низкая, в сравнении с украиной она на уррвне погрешности. Землю здесь до сих пор не может купить иностранецНо приватизация прошла по справедливости, что плохо: много мелких наделов и практически нет крупных агрокомплексов на огромных участках. ЕС не поощряет рпзвитие земли, наоборот платит дотации на землю из расчета на гектар, многие получают деньши, но ничего не делают с землей. Регулярно лоббисты пробуют протащить два закона: первый об отмене дотаций на землю (тогда цена земли упадет), а второй - возможность покупать землю иностранцам. Взаимосвязь очевиднаСравнивать нужно не текущие состояния, а напавления и потенциалы динамики развития экономики. Когда Украина еще проедала фонды СССР, Польша училась капитализации. Кстати, пик динамики развития среди среднего класса и экономически активных людей, пишелся на момент вступления в ЕС. После чего динамика упала, но направление сохранилось.