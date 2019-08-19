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Економіка України може досягти
рівня Польщі - експерти

Економіка України може досягти рівня Польщі - експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 17:09

sumy4
Вопрос - а куда Украина будет экспортировать
винограда, орехов, роз, морковки или перца

если квоты по поставке с/х продукции в ЕС Украина выбирает в срок от пары недель до пары месяцев? А без квот эта продукция не конкурентна, т.к. дотаций государством с/х производителям (за исключением Косюка) у нас нет. И как собственник 1-100 га сможет экспортировать?
yanyura
 
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4
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 23:59

Живу в польше. Успешно вписался с бизнесом в местный рынок, т.е что-то понимаю. Здесь коррупционная составляющая присутствует, но очень низкая, в сравнении с украиной она на уррвне погрешности. Землю здесь до сих пор не может купить иностранец ;) Но приватизация прошла по справедливости, что плохо: много мелких наделов и практически нет крупных агрокомплексов на огромных участках. ЕС не поощряет рпзвитие земли, наоборот платит дотации на землю из расчета на гектар, многие получают деньши, но ничего не делают с землей. Регулярно лоббисты пробуют протащить два закона: первый об отмене дотаций на землю (тогда цена земли упадет), а второй - возможность покупать землю иностранцам. Взаимосвязь очевидна :) Сравнивать нужно не текущие состояния, а напавления и потенциалы динамики развития экономики. Когда Украина еще проедала фонды СССР, Польша училась капитализации. Кстати, пик динамики развития среди среднего класса и экономически активных людей, пишелся на момент вступления в ЕС. После чего динамика упала, но направление сохранилось.
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:47

может достичь а может и не достиь. нам то что с этого?
blueiceua
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