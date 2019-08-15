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В Україні скоротили список професій, які дають право на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:56
Пропонуємо до обговорення:
Частина українців буде змушена виходити на пенсію пізніше.
Дивися повний текст В Україні скоротили список професій, які дають право на вихід на пенсію у 50 років
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