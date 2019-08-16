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Держава візьметься за
IT-шників - експерт

Держава візьметься за IT-шників - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:43

Держава візьметься за IT-шників - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Президент підтримує плани змінити порядок оподаткування в ІТ-сфері.

Дивися повний текст Держава візьметься за IT-шників - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 21:43

Платить налоги по полной обдираловке - 41.5% дохода. Получать вчёрную и платить только штраф - 5%, причём не от всего дохода, а только засвеченого перед налоговой. У команды Зе левая рука знает чего делает правая?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:01

Роблять так ,щоб інтелектуали виїхали, а при*** самі вимруть.
vovaplus
 
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Ми зробили це разом!
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:19

а что вы можете предложить взамен 41.5% дохода? нищенскую пенсию в старости, хреновую медицину, импотентную полицию, убитую инфраструктуру? ну тогда не удивляйтесь что после закручивания гаек IT переберется в Польшу.
RomanTik
 
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