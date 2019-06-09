RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Киянам виплатять грошову
допомогу до Дня Незалежності:...

Киянам виплатять грошову допомогу до Дня Незалежності:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 22:16

Киянам виплатять грошову допомогу до Дня Незалежності:...

Пропонуємо до обговорення:
Загалом отримають таку фінансову підтримку 336 430 мешканців міста Києва.

Дивися повний текст Киянам виплатять грошову допомогу до Дня Незалежності: хто та скільки отримає.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90388
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко передав 1,75 млн грн на допомогу армії 1, 2
R2 » П'ят 31 тра, 2019 07:33
19 1155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 16:30
Sommer
Киянам бракує громадського транспорту: скільки на... 1, 2
R2 » Пон 17 чер, 2019 08:43
11 655
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 чер, 2019 14:02
Laven
Киянам нагадали про нові соціальні норми на воду
R2 » Нед 09 чер, 2019 10:26
5 335
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 19:30
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron