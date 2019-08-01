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Українські школярі вивчатимуть
курс "Фінансова грамотність"

Українські школярі вивчатимуть курс "Фінансова грамотність"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 00:01

Українські школярі вивчатимуть курс "Фінансова грамотність"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють в Міністерстві освіти.

Дивися повний текст Українські школярі вивчатимуть курс \"Фінансова грамотність\".
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