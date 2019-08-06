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Оптові ціни на дизпаливо
опустились нижче 20 гривень за літр

Оптові ціни на дизпаливо опустились нижче 20 гривень за літр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 04:15

Оптові ціни на дизпаливо опустились нижче 20 гривень за літр

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу оптового ринку "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

Дивися повний текст Оптові ціни на дизпаливо опустились нижче 20 гривень за літр.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 04:15

20 грн мелкий опт? Накинем +15-20% рентабельности у АЗС и получим 23-24 грн за литр дизеля.

ОККО, ВОГ - 29,99 грн, Шелл - 28,99, Укрнафта, Авиас - 28 грн. Даже UPG по 26,2 гпродает. Т.е. накидывает минимум 30%.

Вот на этих "2%" они и живут.

Антимонопольщиков-бездельников можно смело разгонять среди первых.
EKO
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