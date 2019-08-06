Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу оптового ринку "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.
Дивися повний текст Оптові ціни на дизпаливо опустились нижче 20 гривень за літр.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 сер, 2019 04:15
Оптові ціни на дизпаливо опустились нижче 20 гривень за літр
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оптові ціни на дизпаливо опустились нижче 20 гривень за літр.
Додано: Суб 17 сер, 2019 04:15
20 грн мелкий опт? Накинем +15-20% рентабельности у АЗС и получим 23-24 грн за литр дизеля.
ОККО, ВОГ - 29,99 грн, Шелл - 28,99, Укрнафта, Авиас - 28 грн. Даже UPG по 26,2 гпродает. Т.е. накидывает минимум 30%.
Вот на этих "2%" они и живут.
Антимонопольщиков-бездельников можно смело разгонять среди первых.
|