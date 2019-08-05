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Дивися повний текст Авіакомпанія МАУ ввела нову послугу.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 07:41
Авіакомпанія МАУ ввела нову послугу
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Дивися повний текст Авіакомпанія МАУ ввела нову послугу.
Додано: Суб 17 сер, 2019 07:42
Что за хрень? Вместо сервиса они втюхивают все с дьютика плюс свой процент- кто ж такой "молодец" такую идиотскую политику придумал? Или аля где бы содрать еще с вас деньги дорогие пассажиры, а взамен сервис 0. Ой простите -только вода) и навязчивая реклама на всем (
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:51
В МАУ хоть бы старые услуги заработали. Стюардесы только между собой кучкуются, а на пассажиров забивают.
Самолеты старые.
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