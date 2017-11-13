В Україні потрібен механізм компенсації кредитної ставки за рахунок державних фондів.
Дивися повний текст Кредитну ставку можна знизити на 9% за рахунок держфондів - експерт.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:02
Кредитну ставку можна знизити на 9% за рахунок...
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Дивися повний текст Кредитну ставку можна знизити на 9% за рахунок держфондів - експерт.
Додано: Суб 17 сер, 2019 08:05
Re: Кредитну ставку можна знизити на 9% за рахунок...
Незрозуміло, чому держава повинна дотувати неефективний бізнес? Це повністю суперечить ідеології ринкової економіки.
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