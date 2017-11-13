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Кредитну ставку можна
знизити на 9% за рахунок...

Кредитну ставку можна знизити на 9% за рахунок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:02

Кредитну ставку можна знизити на 9% за рахунок...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні потрібен механізм компенсації кредитної ставки за рахунок державних фондів.

Дивися повний текст Кредитну ставку можна знизити на 9% за рахунок держфондів - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 08:05

Re: Кредитну ставку можна знизити на 9% за рахунок...

Незрозуміло, чому держава повинна дотувати неефективний бізнес? Це повністю суперечить ідеології ринкової економіки.
BIGor
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