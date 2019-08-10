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Обрано найбезпечніший електромобіль року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 сер, 2019 08:05
Пропонуємо до обговорення:
Перший повністю електричний позашляховик Audi, модель E-Tron, став першим автомобілем на акумуляторних джерелах живлення в 2019 році, якому вдалося пройти всі необхідні випробування і отримати нагороду Top Safety Pick+ від Інституту безпеки дорожнього руху США (IIHS)
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