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На водіїв чекає ще одне
нововведення при отриманні прав

На водіїв чекає ще одне нововведення при отриманні прав
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:24

На водіїв чекає ще одне нововведення при отриманні прав

Пропонуємо до обговорення:
*Що змінитися* - водії будуть самі проходити медобстеження.

Дивися повний текст На водіїв чекає ще одне нововведення при отриманні прав.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:24

То есть справка теперь дороже будет..
Джон
 
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