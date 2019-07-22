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На водіїв чекає ще одне нововведення при отриманні прав
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 сер, 2019 12:24
Пропонуємо до обговорення:
*Що змінитися* - водії будуть самі проходити медобстеження.
Дивися повний текст На водіїв чекає ще одне нововведення при отриманні прав
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R2
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Додано: Суб 17 сер, 2019 12:24
То есть справка теперь дороже будет..
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Джон
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Додано: Суб 17 сер, 2019 13:47
Це вже добре
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vitaliygoodlife
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:56
Достаточно было бы справки нарколога, психиатра
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bklochok
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