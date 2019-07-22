*Що змінитися* - водії будуть самі проходити медобстеження.
Дивися повний текст На водіїв чекає ще одне нововведення при отриманні прав.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 12:24
На водіїв чекає ще одне нововведення при отриманні прав
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На водіїв чекає ще одне нововведення при отриманні прав.
Додано: Суб 17 сер, 2019 15:07
Недостаточно. Если у вас серьезные проблемы со зрением или сердечно-сосудистой системой, к примеру, то вы в качестве водителя транспортного средства представляете собой на дороге не меньшую опасность, нежели наркоман или алкоголик. Какая разница человеку, погибшему или пострадавшему в результате наезда на него, кто именно его переехал, бухой у*** или человек, страдающий скачками кровяного давления и из-за этого на несколько секунд потерявший сознание за рулем?
Додано: Нед 18 сер, 2019 09:40
А какая тогда человеку разница если его переехал здоровый? Основное слово переехал.
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