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На водіїв чекає ще одне
нововведення при отриманні прав

На водіїв чекає ще одне нововведення при отриманні прав
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:24

На водіїв чекає ще одне нововведення при отриманні прав

Пропонуємо до обговорення:
*Що змінитися* - водії будуть самі проходити медобстеження.

Дивися повний текст На водіїв чекає ще одне нововведення при отриманні прав.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:24

То есть справка теперь дороже будет..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:47

Це вже добре
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:56

Достаточно было бы справки нарколога, психиатра
bklochok
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:07

Недостаточно. Если у вас серьезные проблемы со зрением или сердечно-сосудистой системой, к примеру, то вы в качестве водителя транспортного средства представляете собой на дороге не меньшую опасность, нежели наркоман или алкоголик. Какая разница человеку, погибшему или пострадавшему в результате наезда на него, кто именно его переехал, бухой у*** или человек, страдающий скачками кровяного давления и из-за этого на несколько секунд потерявший сознание за рулем?
zubvik
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:40

  zubvik написав:Недостаточно. Если у вас серьезные проблемы со зрением или сердечно-сосудистой системой, к примеру, то вы в качестве водителя транспортного средства представляете собой на дороге не меньшую опасность, нежели наркоман или алкоголик. Какая разница человеку, погибшему или пострадавшему в результате наезда на него, кто именно его переехал, бухой у*** или человек, страдающий скачками кровяного давления и из-за этого на несколько секунд потерявший сознание за рулем?


А какая тогда человеку разница если его переехал здоровый? Основное слово переехал.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:10

zubvik, а зачем при получении этой справки нужно проходить проктолога? В США как-то обходятся без этих справок и армагеддон на дорогах не наступил.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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