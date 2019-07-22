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На водіїв чекає ще одне
нововведення при отриманні прав

На водіїв чекає ще одне нововведення при отриманні прав
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:46

А не пошли бы вы лесом со своими справками - в америке ездят на ржаввых авто, бабушки 80 лет и все законно, а в гукраине с 50 евро пенсии и 100 евро зп нужно собрать кучу справок и купить авто с евро 5 и не факт что чинуш это устроит. что за бред!
blueiceua
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