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Перший електролітак з пасажирами зазнав аварії (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Двомісний літак з електромотором моделі Alpha Electro здійснив аварійну посадку на озеро у міста Арендал в південній частині Норвегії.
Дивися повний текст Перший електролітак з пасажирами зазнав аварії (відео)
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