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На підвищення зарплат вчителів
потрібно 19 млрд - Гриневич

На підвищення зарплат вчителів потрібно 19 млрд - Гриневич
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:52

На підвищення зарплат вчителів потрібно 19 млрд - Гриневич

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата педагогів почне зростати з 2020-го року на 20-70%, проте це коштуватиме бюджету 19,5 млрд грн.

Дивися повний текст На підвищення зарплат вчителів потрібно 19 млрд - Гриневич.
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