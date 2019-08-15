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Як зросла купівельна спроможність пенсіонерів цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише у своїй сторінці у фейсбук експерт Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст Як зросла купівельна спроможність пенсіонерів цього року
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