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Як зросла купівельна спроможність
пенсіонерів цього року

Як зросла купівельна спроможність пенсіонерів цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:55

Як зросла купівельна спроможність пенсіонерів цього року

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише у своїй сторінці у фейсбук експерт Олексій Дорошенко.

Дивися повний текст Як зросла купівельна спроможність пенсіонерів цього року.
R2
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