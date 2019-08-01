Дорога на сонячних батареях, яку побудували на півночі Франції, не виробляла достатній обсяг електрики і проект вирішили закрити.
Дивися повний текст Франція офіційно закрила проект дороги на сонячних батареях.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 сер, 2019 20:51
Франція офіційно закрила проект дороги на сонячних батареях
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Франція офіційно закрила проект дороги на сонячних батареях.
Додано: Суб 17 сер, 2019 20:51
Что ж это за инженеры были, которые при строительстве дороги (дороги, Карл!) не думали о давлении и весе транспорта?
|