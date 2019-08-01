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Франція офіційно закрила проект
дороги на сонячних батареях

Франція офіційно закрила проект дороги на сонячних батареях
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:51

Франція офіційно закрила проект дороги на сонячних батареях

Пропонуємо до обговорення:
Дорога на сонячних батареях, яку побудували на півночі Франції, не виробляла достатній обсяг електрики і проект вирішили закрити.

Дивися повний текст Франція офіційно закрила проект дороги на сонячних батареях.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:51

Что ж это за инженеры были, которые при строительстве дороги (дороги, Карл!) не думали о давлении и весе транспорта?
BlackFedor
 
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