Міністерство фінансів України запланувало взяти в борг в 2019-му 345,9 млрд грн.
Дивися повний текст Іноземці масово скупили держборг України - експерт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:30
Іноземці масово скупили держборг України - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземці масово скупили держборг України - експерт.
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:35
то такие иносранцы, как с мерде пуля - наши оффшорники бабло моют. Скоро рухнет эта пирамида с большим грохотом.
|