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Іноземці масово скупили
держборг України - експерт

Іноземці масово скупили держборг України - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:30

Іноземці масово скупили держборг України - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України запланувало взяти в борг в 2019-му 345,9 млрд грн.

Дивися повний текст Іноземці масово скупили держборг України - експерт.
R2
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Сгорела хата гори сарай ;)
Igorten
 
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то такие иносранцы, как с мерде пуля - наши оффшорники бабло моют. Скоро рухнет эта пирамида с большим грохотом.
swan forever
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