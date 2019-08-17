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Іноземці масово скупили
держборг України - експерт

Іноземці масово скупили держборг України - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:30

Іноземці масово скупили держборг України - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України запланувало взяти в борг в 2019-му 345,9 млрд грн.

Дивися повний текст Іноземці масово скупили держборг України - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:30

Сгорела хата гори сарай ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:35

то такие иносранцы, как с мерде пуля - наши оффшорники бабло моют. Скоро рухнет эта пирамида с большим грохотом.
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:21

Фамилии иностранцев : Гройсман, Порошенко и прочие весёлые ребята. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:45

  Ratatui написав:Фамилии иностранцев : Гройсман, Порошенко и прочие весёлые ребята. :mrgreen:


раніше було Яник і Ко. Тепер логічно Зе і Ко :D
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:59

  Ethereum написав:
  Ratatui написав:Фамилии иностранцев : Гройсман, Порошенко и прочие весёлые ребята. :mrgreen:


раніше було Яник і Ко. Тепер логічно Зе і Ко :D


Слишком рано. Зе пока как монгольский космонавт.
Ratatui
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