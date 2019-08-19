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Іноземці масово скупили
держборг України - експерт

Іноземці масово скупили держборг України - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:30

Іноземці масово скупили держборг України - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України запланувало взяти в борг в 2019-му 345,9 млрд грн.

Дивися повний текст Іноземці масово скупили держборг України - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:30

Сгорела хата гори сарай ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:32

Что за аналитик такой способный? За полгода из 10 тыс у него получается 18 тыс. При ставке 18% годовых за полгода из 10 тыс получается 10,9 тыс. Еще 12% дает рост курса гривны с 28 до 25. То есть в лучшем случае из 10 тыс получается порядка 12 тыс долларов. Это тоже очень много, но никак не +80% за полгода.
Хотелось бы на уважаемом финансовом ресурсе читать мнение более грамотных аналитиков.
b_sinelnikov
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:35

то такие иносранцы, как с мерде пуля - наши оффшорники бабло моют. Скоро рухнет эта пирамида с большим грохотом.
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:21

Фамилии иностранцев : Гройсман, Порошенко и прочие весёлые ребята. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:45

  Ratatui написав:Фамилии иностранцев : Гройсман, Порошенко и прочие весёлые ребята. :mrgreen:


раніше було Яник і Ко. Тепер логічно Зе і Ко :D
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:59

  Ethereum написав:
  Ratatui написав:Фамилии иностранцев : Гройсман, Порошенко и прочие весёлые ребята. :mrgreen:


раніше було Яник і Ко. Тепер логічно Зе і Ко :D


Слишком рано. Зе пока как монгольский космонавт.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:32

Все правильно, перекредитовываемся в гривне, потом напечатаем и отдадим им эти фантики. Как говорится бери все я себе еще нарисую.
webserg
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:56

желто-блакитное государство украина 1991 года рождения - страна долгов
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:11

  b_sinelnikov написав:Что за аналитик такой способный? За полгода из 10 тыс у него получается 18 тыс. При ставке 18% годовых за полгода из 10 тыс получается 10,9 тыс. Еще 12% дает рост курса гривны с 28 до 25. То есть в лучшем случае из 10 тыс получается порядка 12 тыс долларов. Это тоже очень много, но никак не +80% за полгода.
Хотелось бы на уважаемом финансовом ресурсе читать мнение более грамотных аналитиков.

В реале инвестор, продавший в конце декабря 100 тыс. долларов по 28 за гривну, и купивший облигации с годовой доходностью а 19,5% (именно так и было) и сроком погашения 26 недель, в начале июля получил 2 800 000х1,095=3 066 000 гривен. На которые он мог купить 3 066 000/25=122 650 USD. Т.е. заработать 22 650 - 22,65% за полгода или 45,3% годовых в валюте. Не 80%, конечно, но очень напоминает пирамиду ГКО в РФ зимы 97-го-лета 98-го (тогда, правда, доллар не падал - падала цена размещения от номинала)
А вообще, вот эта тирада
“Такого немає в жодній країні світу. У країнах ЄС в кращому випадку можна отримати 1-2%. У економіках, що розвиваються – до 7%. Україна дає під 16-18,5%! А якщо купувати в гривні, то іноземець, який в грудні витратив 10 тисяч доларів, в червні може отримати вже майже 18 тисяч. Це для прикладу, насправді суми зовсім інші. Ми вже позичили тільки в гривневих облігаціях 164,1 млрд грн! А віддамо всі 200 млрд, якщо ситуація не зміниться”, – розповідає фінансовий аналітик Єгор Комов.

хоть в ней и содержится арифметичсекая ошибка, достаточно точно характеризует ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ. На обслуживание которой только в этом году уйдет примерно 12% ВВП страны.
Волгарь
 
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