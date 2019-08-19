Міністерство фінансів України запланувало взяти в борг в 2019-му 345,9 млрд грн.
Дивися повний текст Іноземці масово скупили держборг України - експерт.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 21:30
Іноземці масово скупили держборг України - експерт
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Дивися повний текст Іноземці масово скупили держборг України - експерт.
Додано: Суб 17 сер, 2019 21:32
Что за аналитик такой способный? За полгода из 10 тыс у него получается 18 тыс. При ставке 18% годовых за полгода из 10 тыс получается 10,9 тыс. Еще 12% дает рост курса гривны с 28 до 25. То есть в лучшем случае из 10 тыс получается порядка 12 тыс долларов. Это тоже очень много, но никак не +80% за полгода.
Хотелось бы на уважаемом финансовом ресурсе читать мнение более грамотных аналитиков.
Додано: Суб 17 сер, 2019 22:35
то такие иносранцы, как с мерде пуля - наши оффшорники бабло моют. Скоро рухнет эта пирамида с большим грохотом.
Додано: Нед 18 сер, 2019 12:45
Додано: Нед 18 сер, 2019 17:59
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:32
Все правильно, перекредитовываемся в гривне, потом напечатаем и отдадим им эти фантики. Как говорится бери все я себе еще нарисую.
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:56
желто-блакитное государство украина 1991 года рождения - страна долгов
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:11
В реале инвестор, продавший в конце декабря 100 тыс. долларов по 28 за гривну, и купивший облигации с годовой доходностью а 19,5% (именно так и было) и сроком погашения 26 недель, в начале июля получил 2 800 000х1,095=3 066 000 гривен. На которые он мог купить 3 066 000/25=122 650 USD. Т.е. заработать 22 650 - 22,65% за полгода или 45,3% годовых в валюте. Не 80%, конечно, но очень напоминает пирамиду ГКО в РФ зимы 97-го-лета 98-го (тогда, правда, доллар не падал - падала цена размещения от номинала)
А вообще, вот эта тирада
хоть в ней и содержится арифметичсекая ошибка, достаточно точно характеризует ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ. На обслуживание которой только в этом году уйдет примерно 12% ВВП страны.
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