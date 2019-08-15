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Україна заробила на меду близько $100 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 сер, 2019 23:21
Пропонуємо до обговорення:
Україна входить до числа найбільших експортерів меду у світі. Торік за кордон продала продукції на $98 млн.
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