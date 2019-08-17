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Зростання ВВП України досягло одного з найвищих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 сер, 2019 23:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише на своїй сторінці в фейсбуці Михайло Демків.
Дивися повний текст Зростання ВВП України досягло одного з найвищих показників за останні роки - експерт
.
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