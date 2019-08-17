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США назвали найважливіші
реформи для України

США назвали найважливіші реформи для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 00:00

США назвали найважливіші реформи для України

Пропонуємо до обговорення:
До найголовніших змін, які повинні реалізувати в Україні, влада США віднесла реформи правосуддя та ринку землі.

Дивися повний текст США назвали найважливіші реформи для України.
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