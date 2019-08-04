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Україна посідає перше місце
в світі з експорту...

Україна посідає перше місце в світі з експорту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 00:01

Україна посідає перше місце в світі з експорту...

Пропонуємо до обговорення:
За сім місяців 2019 року Україна збільшила експорт соняшникової олії на 16% до 3,8 млн тонн і соєвого - на 81% до 238 тисяч тонн.

Дивися повний текст Україна посідає перше місце в світі з експорту соняшникової олії.
R2
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