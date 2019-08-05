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Показано, який вигляд
матиме сучасний УАЗик

Показано, який вигляд матиме сучасний УАЗик
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 04:10

Показано, який вигляд матиме сучасний УАЗик

Пропонуємо до обговорення:
Ульянівський автомобільний завод припинив випускати позашляховик УАЗ-469 в 2002 році. Його наступником можна вважати UAZ Hunter.

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