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Пік виплат за держборгом близько:
експерти повідомили,...

Пік виплат за держборгом близько: експерти повідомили,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:02

Пік виплат за держборгом близько: експерти повідомили,...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на проблеми, чиновники обіцяють: пікові виплати за держборгом Україна переживе.

Дивися повний текст Пік виплат за держборгом близько: експерти повідомили, що буде з гривнею.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:03

Значит в августе нужно заготовить зелень на сентябрь
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