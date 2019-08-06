В Україні зберігається розрив між рівнем оплати праці топ-менеджерів і співробітників середньої ланки.
Дивися повний текст Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників вищої ланки.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 09:37
Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників...
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Дивися повний текст Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників вищої ланки.
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