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Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 сер, 2019 09:37
Пропонуємо до обговорення:
В Україні зберігається розрив між рівнем оплати праці топ-менеджерів і співробітників середньої ланки.
Дивися повний текст Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників вищої ланки
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Додано: Нед 18 сер, 2019 09:37
А "вони"весь час хизуються середньою зп.
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