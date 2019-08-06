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Зарплати в Україні зростають
переважно у співробітників...

Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:37

Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зберігається розрив між рівнем оплати праці топ-менеджерів і співробітників середньої ланки.

Дивися повний текст Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників вищої ланки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:37

А "вони"весь час хизуються середньою зп.
sena_2008atp
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