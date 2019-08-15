В Україні зберігається розрив між рівнем оплати праці топ-менеджерів і співробітників середньої ланки.
Дивися повний текст Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників вищої ланки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 сер, 2019 09:37
Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників вищої ланки.
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:01
Вся эта майданная революция и была сделана "сотрудниками высшего звена". Самый главный сотрудник где-то в Америке или в Израиле.
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:22
ygn Опять золотоординские воняют. Наследникам Золотой Орды никакого покой не дает Украина. Все воняют и воняют. С Праздником Вас - 750 летием Российского государства...
Зараз переглядають цей форум: netcrawler21 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|