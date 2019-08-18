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Зарплати в Україні зростають
переважно у співробітників...

Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:37

Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зберігається розрив між рівнем оплати праці топ-менеджерів і співробітників середньої ланки.

Дивися повний текст Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників вищої ланки.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:37

А "вони"весь час хизуються середньою зп.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:01

Вся эта майданная революция и была сделана "сотрудниками высшего звена". Самый главный сотрудник где-то в Америке или в Израиле.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:22

ygn Опять золотоординские воняют. Наследникам Золотой Орды никакого покой не дает Украина. Все воняют и воняют. С Праздником Вас - 750 летием Российского государства...
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:00

Вот и весь секрет роста средней зарплаты - обычные граждане получают зп "плач Ярославны" а начальство и всякие директора-президенты космические зарплаты которые постоянно растут, в результате получается средняя зп 10 000 - 13 000 грн о чем нам активно вещают.
Так же как и с пенсиями, где 2/3 пернсионеров получают пенсию ниже средней.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:09

  ygn написав:Вся эта майданная революция и была сделана "сотрудниками высшего звена". Самый главный сотрудник где-то в Америке или в Израиле.

А имя у него есть?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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