В Україні зберігається розрив між рівнем оплати праці топ-менеджерів і співробітників середньої ланки.
Дивися повний текст Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників вищої ланки.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 09:37
Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників...
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Дивися повний текст Зарплати в Україні зростають переважно у співробітників вищої ланки.
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:01
Вся эта майданная революция и была сделана "сотрудниками высшего звена". Самый главный сотрудник где-то в Америке или в Израиле.
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:22
ygn Опять золотоординские воняют. Наследникам Золотой Орды никакого покой не дает Украина. Все воняют и воняют. С Праздником Вас - 750 летием Российского государства...
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:00
Вот и весь секрет роста средней зарплаты - обычные граждане получают зп "плач Ярославны" а начальство и всякие директора-президенты космические зарплаты которые постоянно растут, в результате получается средняя зп 10 000 - 13 000 грн о чем нам активно вещают.
Так же как и с пенсиями, где 2/3 пернсионеров получают пенсию ниже средней.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:09
А имя у него есть?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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