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Займы без процентов

Займы без процентов
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:07

Займы без процентов

Слышал о займах без процентов. Правда ли, что можно взять таким образом в долг и не переплачивать, и в чем смысл для мфо?
nearestway
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:10

Re: Займы без процентов

nearestway написав:Слышал о займах без процентов. Правда ли, что можно взять таким образом в долг и не переплачивать, и в чем смысл для мфо?
Чисто рекламный ход на первый займ на небольшую сумму и на очень короткий срок
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:35

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З пов. Ірина
Ірина_
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