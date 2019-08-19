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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Нед 18 сер, 2019 20:07
Займы без процентов
Слышал о займах без процентов. Правда ли, что можно взять таким образом в долг и не переплачивать, и в чем смысл для мфо?
Додано: Нед 18 сер, 2019 21:10
Re: Займы без процентов
Чисто рекламный ход на первый займ на небольшую сумму и на очень короткий срок
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:35
nearestway Finance.ua перевірив — кредити справді бувають безкоштовними.
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Можете ознайомитися хто найкраще видає онлайн-кредити на картку - Рейтинг мікрофінансових організацій України,
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З пов. Ірина
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