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В Україні пропонують
проектувати сучасні парки з...

В Україні пропонують проектувати сучасні парки з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:23

В Україні пропонують проектувати сучасні парки з...

Пропонуємо до обговорення:
В Мінрегіоні зараз розглядається пропозиція проектувати сучасні парки з навігацією, розмежуванням різних зон та можливістю підключення до мережі Wi-Fi.

Дивися повний текст В Україні пропонують проектувати сучасні парки з навігацією та Wi-Fi.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:23

Урны, туалеты и вайфай необходимы в парках.Вместо фантанчиков ставьте бюветы, кто надо попьет, кому надо наберёт бутылочку,можно продавать чистые и новые бутылочки и чашечки за символическую плату где-то рядом.
kxkua88
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:04

ура, Куба пришла к нам))) Еще осталось карточки на инет и все ок)))
laser-grav
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