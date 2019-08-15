В Мінрегіоні зараз розглядається пропозиція проектувати сучасні парки з навігацією, розмежуванням різних зон та можливістю підключення до мережі Wi-Fi.
Дивися повний текст В Україні пропонують проектувати сучасні парки з навігацією та Wi-Fi.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 20:23
В Україні пропонують проектувати сучасні парки з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні пропонують проектувати сучасні парки з навігацією та Wi-Fi.
Додано: Нед 18 сер, 2019 20:23
Урны, туалеты и вайфай необходимы в парках.Вместо фантанчиков ставьте бюветы, кто надо попьет, кому надо наберёт бутылочку,можно продавать чистые и новые бутылочки и чашечки за символическую плату где-то рядом.
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