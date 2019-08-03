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Названо аеропорти з найдорожчим таксі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 сер, 2019 20:49
Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на таксі з аеропорту Бориспіль виявилися одними з найнижчих серед 50 великих авіакомпаній Європи.
Дивися повний текст Названо аеропорти з найдорожчим таксі
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Додано: Нед 18 сер, 2019 20:50
Вывод. Срочно догонять Европу.
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