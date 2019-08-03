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Названо аеропорти з
найдорожчим таксі

Названо аеропорти з найдорожчим таксі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:49

Названо аеропорти з найдорожчим таксі

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на таксі з аеропорту Бориспіль виявилися одними з найнижчих серед 50 великих авіакомпаній Європи.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:50

Вывод. Срочно догонять Европу.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:47

15 євро - це, скоріш за все вартість до найближчого знака КИЇВ. Бо з Троєщини до аеропорту Бориспісль - 600-1000грн (20-30 євро) в залежності від пори доби. Що в перерахунку на вартість кілометру - 0,53 євро/км - 0,79 євро/км.
jeugen
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:09

jeugen Это где такие цены с Троещины в аэропорт Борисполь. Уклон 380 грн брал неделю назад.
andreus68
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:55

andreus68 А Ви Убер вночі викличіть, чи хоча б прорахуйте.
jeugen
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