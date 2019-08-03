Тарифи на таксі з аеропорту Бориспіль виявилися одними з найнижчих серед 50 великих авіакомпаній Європи.
Дивися повний текст Названо аеропорти з найдорожчим таксі.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 20:49
Названо аеропорти з найдорожчим таксі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо аеропорти з найдорожчим таксі.
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:47
15 євро - це, скоріш за все вартість до найближчого знака КИЇВ. Бо з Троєщини до аеропорту Бориспісль - 600-1000грн (20-30 євро) в залежності від пори доби. Що в перерахунку на вартість кілометру - 0,53 євро/км - 0,79 євро/км.
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:09
jeugen Это где такие цены с Троещины в аэропорт Борисполь. Уклон 380 грн брал неделю назад.
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