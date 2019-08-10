Офіційні дані показують, що зарплата в Британії зростає найшвидшими темпами відтоді, як світова фінансова криза вибухнула більше десяти років тому.
Дивися повний текст Зарплати британців зростають найшвидшими темпами за 11 років.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 21:06
Зарплати британців зростають найшвидшими темпами за 11 років
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Дивися повний текст Зарплати британців зростають найшвидшими темпами за 11 років.
Додано: Нед 18 сер, 2019 21:06
напевно тому, що девальвація за 4 роки склала понад 20% і все йде до того, щоб щонайменше зрівнятися з євро чи доларом... а потім, судячи з острівної ментальності, піти нижче
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