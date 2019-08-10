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Зарплати британців зростають
найшвидшими темпами за 11 років

Зарплати британців зростають найшвидшими темпами за 11 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:06

Зарплати британців зростають найшвидшими темпами за 11 років

Пропонуємо до обговорення:
Офіційні дані показують, що зарплата в Британії зростає найшвидшими темпами відтоді, як світова фінансова криза вибухнула більше десяти років тому.

Дивися повний текст Зарплати британців зростають найшвидшими темпами за 11 років.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:06

напевно тому, що девальвація за 4 роки склала понад 20% і все йде до того, щоб щонайменше зрівнятися з євро чи доларом... а потім, судячи з острівної ментальності, піти нижче
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:29

  Всюдиносапхайчик написав:напевно тому, що девальвація за 4 роки склала понад 20% і все йде до того, щоб щонайменше зрівнятися з євро чи доларом... а потім, судячи з острівної ментальності, піти нижче

Падение курса и инфляция -никак не связаны в развитых экономиках. Не нужно показывать уровень деревенского образования.
laa1999
 
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