Украинцев ждет гражданская конфискация имущества

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Гражданская конфискация. Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.
Конфискация без суда и следствия? Ребята сейчас получат такой оток из банковской системы, что все накроется медным тазом. Не говоря о недвиге и тачках. Если у людей начнут забирать ланосы и гостинки из-за того, что они лет 20 назад заработали деньги неофициально и купили, еше и забывая о сроке давности и презумпции невиновности, или пойдут по домам грабить, то это уже чревато гражданской войной.