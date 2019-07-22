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Власникам «єврономерів»
дадуть останню відстрочку

Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:09

Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку

Пропонуємо до обговорення:
Народний депутат Владислав Криклій вважає, що це остання відстрочка «єврономерам».

Дивися повний текст Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:09

:-D не смішіть, влада шаровиків популістів шаровикам-популістам виборцям
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:16

в очередной попугают ежа голой ж***.
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:18

Ничего с 25 августа начнут массово штрафовать, 29 августа -ясно, такой закон даже рассматривать не будут, а потом 1,3 сентября и все забудут и будут массово сбрасывать хлам - мелкое жулье,чтобы не платить штрафы...
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:43

І ці люди зібрались проводити "радикальні реформи")))
Питання не варте виїдиного яйця: якщо б*** вже двічі не виконали вимоги закону- з якого переляку вони виконають його зараз???
Знлву товкти воду в ступі?)))
Cris
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:47

Cris

Ці люди не платять ніякі податки і забруднюють атмосферу. Скільки можна відстрочки?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:35

гопники гопникам. це що женя з троєщини рєшаєт?
може пора нарешті прибрати хлам з доріг?
І може пора зменшити розмитнення для всіх?
Думайте головами квартальники!
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:19

Да уж как то непонятно. Ну с Порошенко все ясно, выборы, не хочется будоражить народ, а может и гешефт имел с сотоварищами. А Зеленский, уже выборы прошли ... В очередной раз "кому на Украине жить хорошо", да тем кто ворует, и плюет на законы и нет этому конца и края, им и льготы им и отсрочки, все о них думают, бегают, как бы ублажить. Ну когда уже в стране появится хоть зачаток порядка ?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:24

Пора бы уже наказывать этих хитросделаных! Сколько можно с ними церемонится??

Я за конфискацию этого нерастаможенного хлама - пусть выкупают его затем с аукционов уже в растаможенном виде!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:06

Даешь отмену ВСЕХ налогов при ввозе новых авто!
Власть сама довела народ до того что нормальную новую машину уже почти никто не в состоянии купить.
blueiceua
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