Народний депутат Владислав Криклій вважає, що це остання відстрочка «єврономерам».
Дивися повний текст Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:09
Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку.
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:09
:-D не смішіть, влада шаровиків популістів шаровикам-популістам виборцям
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:18
Ничего с 25 августа начнут массово штрафовать, 29 августа -ясно, такой закон даже рассматривать не будут, а потом 1,3 сентября и все забудут и будут массово сбрасывать хлам - мелкое жулье,чтобы не платить штрафы...
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:43
І ці люди зібрались проводити "радикальні реформи")))
Питання не варте виїдиного яйця: якщо б*** вже двічі не виконали вимоги закону- з якого переляку вони виконають його зараз???
Знлву товкти воду в ступі?)))
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:47
Cris
Ці люди не платять ніякі податки і забруднюють атмосферу. Скільки можна відстрочки?
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:35
гопники гопникам. це що женя з троєщини рєшаєт?
може пора нарешті прибрати хлам з доріг?
І може пора зменшити розмитнення для всіх?
Думайте головами квартальники!
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:19
Да уж как то непонятно. Ну с Порошенко все ясно, выборы, не хочется будоражить народ, а может и гешефт имел с сотоварищами. А Зеленский, уже выборы прошли ... В очередной раз "кому на Украине жить хорошо", да тем кто ворует, и плюет на законы и нет этому конца и края, им и льготы им и отсрочки, все о них думают, бегают, как бы ублажить. Ну когда уже в стране появится хоть зачаток порядка ?
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:24
Пора бы уже наказывать этих хитросделаных! Сколько можно с ними церемонится??
Я за конфискацию этого нерастаможенного хлама - пусть выкупают его затем с аукционов уже в растаможенном виде!
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:06
Даешь отмену ВСЕХ налогов при ввозе новых авто!
Власть сама довела народ до того что нормальную новую машину уже почти никто не в состоянии купить.
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